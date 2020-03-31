Улан-удэнца отправили в колонию за покупку «синтетики»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина заявил, что приобрёл наркотик для себя



28-летний житель Улан-Удэ признан виновным в незаконном приобретении, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.



Мужчина ранее осуждён за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. В мае 2019 года неотбытая часть наказания в виде лишения свободы судом заменена исправительными работами. Однако мужчина вновь нарушил закон. В ноябре 2019 года он приобрёл через Интернет синтетический наркотик для личного употребления.



Злоумышленника задержали сотрудники полиции при патрулировании. В ходе проверки документов они обнаружили у него свёрток с «синтетикой».



Суд по совокупности приговоров назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.



Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



