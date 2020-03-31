В дело вмешалась прокуратура
В прокуратуру Тарбагатайского района Бурятии обратился местный житель и заявил о нарушении его прав на оплату труда.
Мужчина работает водителем-механизатором в сельскохозяйственном производственном кооперативе. В нарушение трудового кодекса работодатель не выплатил заявителю заработную плату за октябрь-ноябрь 2019 года в сумме 11 тысяч рублей.
В суд было направлено заявление о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате. Мировым судьей судебного участка Тарбагатайского района требования были удовлетворены.
Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате погашена.
В Бурятии водителю-механизатору не выплатили зарплату за 2 месяца
Общество, Фото:
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