В районной школе в Бурятии работал физрук без образования

После прокурорского вмешательства договор с учителем расторгнут



Как выяснила прокурорская проверка, в Баунтовском районе Бурятии в школе нарушали закон го в сфере образования.



- Установлено, что директор школы на должность учителя физической культуры принял лицо, не имеющее необходимого уровня профессиональной подготовки – педагогического образования либо образования по соответствующему направлению деятельности, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Директору школы, начальнику управления образования района внесены представления, по результатам рассмотрения которых директор школы привлечён к дисциплинарной ответственности, трудовой договор с учителем расторгнут.



