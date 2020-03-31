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В районной школе в Бурятии работал физрук без образования

В районной школе в Бурятии работал физрук без образования
Общество,  Фото:pixabay.com
После прокурорского вмешательства договор с учителем расторгнут

Как выяснила прокурорская проверка, в Баунтовском районе Бурятии в школе нарушали закон го в сфере образования.

- Установлено, что директор школы на должность учителя физической культуры принял лицо, не имеющее необходимого уровня профессиональной подготовки – педагогического образования либо образования по соответствующему направлению деятельности, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Директору школы, начальнику управления образования района внесены представления, по результатам рассмотрения которых директор школы привлечён к дисциплинарной ответственности, трудовой договор с учителем расторгнут.

педагоги прокуратура образование
 
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