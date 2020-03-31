Жителей Бурятии оштрафовали за ложные показания

Сельчане пытались помочь обвиняемому избежать наказания



Трое жителей Джидинского района Бурятии признаны виновными в даче заведомо ложные показания свидетеля.



Установлено, что в производстве следственного органа находилось уголовное дело по обвинению жителя села Дырестуй в совершении нескольких преступлений.



- В ходе предварительного следствия и в суде три односельчанина, желая помочь подсудимому избежать уголовной ответственности, дали показания о его нахождении в период инкриминируемых преступлений в другом месте. Данные показания судом оценены критически и признаны ложными, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



В отношении свидетелей, давших ложные показания, возбуждены уголовные дела. Судом им назначены наказания в виде штрафов и обязательных работ.



Приговоры суда вступили в законную силу.

