Последний день марта в Бурятии будет тёплым

В Улан-Удэ до +10



По данным Бурятского Гидрометцентра, 31 марта по северной половине республики местами снег, по Северо-Байкальскому району сильные снегопады. Ветер северо-западный 6-11, днём местами порывы до 15-20 м/с, метели.



Температура днём 6-11, по северной половине 0-5 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 5-10, днём до 14 м/с. Температура днём 8-10 тепла.



На автодорогах северной половины республики местами гололедица, снежные накаты, заносы.





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