Медучреждение закупило на собственные средства современную систему вызова медперсонала
В Забайкалье современной системой вызова медперсонала оснастили краевую инфекционную больницу. Кнопки вызова будут действовать во всех отделениях больницы.
- Такое решение мы приняли, чтобы наши пациенты могли при необходимости срочно вызвать медицинскую сестру и получить необходимую помощь. Отмечу, что для ККИБ это не новшество – в отделении реанимации и интенсивной терапии подобные кнопки оповещения используются уже не первый год, мы на практике убедились, что это удобно и эффективно, - пояснил главный врач ККИБ Сергей Юрчук.
Система вызова медперсонала представляет собой информационное табло, портативные кнопки вызова и специальные часы-пейджер для медсестер, на которые поступает сигнал.
- Для нас такая система будет хорошим подспорьем, особенно во время эпидемических всплесков заболеваемости различными инфекциями, когда персонал больницы серьезно загружен. Кнопки установлены в процедурных кабинетах, кроме того, специальные – влагостойкие – в туалетных комнатах для пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Мобильные кнопки вызова будут выдаваться пациентам, нуждающимся в дополнительном наблюдении и особом уходе, а также лежащим, например, на процедуре внутривенно-капельного вливания, - рассказала главная медсестра ККИБ Елена Жигарева.
Она добавила, что система вызова персонала позволит не только оперативно реагировать на потребности пациентов, но и вести статистику – сколько вызовов поступило, как быстро медицинские сестры отзывались, регулируя эту работу, сообщает пресс-служба минздрава Забайкальского края.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе в регионе был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Гражданин Китая в середине февраля был выписан в связи с выздоровлением. Новых случаев заражения в Забайкальском крае на сегодняшний день не зарегистрировано.
В Забайкалье в краевой инфекционке медперсонал вызывают с помощью кнопки
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