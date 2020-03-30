Под наблюдение взяты участки дорог, на которых существует потенциальная опасность подтопления
На подведомственной сети управления федеральных автодорог «Южный Байкал» в трёх регионах - в Бурятии, в Иркутской области и Забайкальском крае - выполняются работы по обеспечению бесперебойного и безопасного проезда в период прохождения весеннего паводка.
Дорожники осмотрели дамбы и конусы укрепления опор мостов, определили объездные маршруты на участках возможного подтопления, расчистили подмостовые русла, кюветы и водосбросы, открывают входные и выходные отверстия водопропускных труб, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Под наблюдение взяты участки дорог, на которых существует потенциальная опасность подтопления, ежедневно отслеживается уровень воды в реках.
Ситуацию контролируют 20 бригад из 95 человек. Создан аварийный запас 1305 кубометров инертных материалов и 67 кубометров пиломатериалов. Для ликвидации последствий возможного подтопления подрядные организации готовы привлечь 95 единиц спецтехники.
ФКУ Упрдор «Южный Байкал» создана противопаводковая комиссия, налажена работа с представителями региональных отделений МЧС и ГИБДД Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края для оперативного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций.
В случае нештатной ситуации следует обращаться по единому номеру службы спасения 112, а также к дежурному диспетчеру дорожного управления, набрав +7 (3012) 22-07-24.
На федеральных трассах Бурятии готовятся к паводкам
Общество, Фото:
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