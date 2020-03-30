Лудуб Очиров выпустил весёлый клип во время карантина

Молодой композитор призвал не скучать в эти дни
Молодой бурятский певец и композитор Лудуб Очиров выпустил весёлый клип на свою новую песню «Хаанабши минии дуран». Композитор попросил подписчиков не скучать во время карантина.
- Можно делать клипы во время карантина, сидя за компьютером, - написал в своей группе в соцсети Лудуб Очиров.
В песне поётся о наступлении весны и поиске своей половинки. В клипе Лудуб веселится и дурачится.
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Премьера песни «Хаанабши мини дуран» состоялась 19 марта.
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