Лудуб Очиров выпустил весёлый клип во время карантина









Премьера песни «Хаанабши мини дуран» состоялась 19 марта.



Молодой бурятский певец и композитор Лудуб Очиров выпустил весёлый клип на свою новую песню «Хаанабши минии дуран». Композитор попросил подписчиков не скучать во время карантина.- Можно делать клипы во время карантина, сидя за компьютером, - написал в своей группе в соцсети Лудуб Очиров.В песне поётся о наступлении весны и поиске своей половинки. В клипе Лудуб веселится и дурачится.