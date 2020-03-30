В Бурятии Роспотребнадзор дал рекомендации родителям

«Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома», - отмечают специалисты
Управление Роспотребнадзора по Бурятии опубликовало рекомендации родителям на период эпидемии коронавирусной инфекции.
Рекомендации следующие:
- на период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а, если такое невозможно, то максимально ограничить контакты детей;
- для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже 1 раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой;
- нужно полностью исключить посещение каких-либо учреждений, мест общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных центров, а также других мест общественного пользования;
- к местам общественного пользования, которые не следует посещать, относятся детские площадки дворов и парков;
- гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках и площадках, находящихся в индивидуальном пользовании;
- посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения с другими взрослыми и детьми, при отсутствии вокруг других отдыхающих;
- перед вынужденным выходом из квартиры ребёнку по возможности нужно объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и др.;
- после возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко);
- следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного времени, до 3 суток и более. У некоторых людей, независимо от возраста, вирус может давать лёгкую или стёртую форму заболевания. Именно такие люди наиболее часто становятся источником заболевания.
В Бурятии Роспотребнадзор дал рекомендации родителям
Общество, Фото:
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