Жители Иркутска привозят фрукты животным зоогалереи

«Один человек обеспечил наших животных фруктами на сегодня и завтра», - отмечают специалисты



Иркутяне привозят продукты животным зоогалереи.



- Первые гуманитарные подарочки, четыре пакета с драгоценными дарами. Иркутяне, вы лучшие! Один человек обеспечил наших животных фруктами на сегодня и завтра. Огромная благодарность. У Леи на ужин будет так обожаемое ею манго, - пишут сотрудники учреждения в соцсети.



Иркутская зоогалерея с сегодняшнего числа закрылась на карантин. «Предполагаемой даты открытия пока нет, следите за новостями», сообщается в социальной сети.





