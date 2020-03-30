«Один человек обеспечил наших животных фруктами на сегодня и завтра», - отмечают специалисты
Иркутяне привозят продукты животным зоогалереи.
- Первые гуманитарные подарочки, четыре пакета с драгоценными дарами. Иркутяне, вы лучшие! Один человек обеспечил наших животных фруктами на сегодня и завтра. Огромная благодарность. У Леи на ужин будет так обожаемое ею манго, - пишут сотрудники учреждения в соцсети.
Иркутская зоогалерея с сегодняшнего числа закрылась на карантин. «Предполагаемой даты открытия пока нет, следите за новостями», сообщается в социальной сети.
Жители Иркутска привозят фрукты животным зоогалереи
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