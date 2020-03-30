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Жители Иркутска привозят фрукты животным зоогалереи

Жители Иркутска привозят фрукты животным зоогалереи
Общество, 
«Один человек обеспечил наших животных фруктами на сегодня и завтра», - отмечают специалисты

Иркутяне привозят продукты животным зоогалереи.

- Первые гуманитарные подарочки, четыре пакета с драгоценными дарами. Иркутяне, вы лучшие! Один человек обеспечил наших животных фруктами на сегодня и завтра. Огромная благодарность. У Леи на ужин будет так обожаемое ею манго, - пишут сотрудники учреждения в соцсети.

Иркутская зоогалерея с сегодняшнего числа закрылась на карантин. «Предполагаемой даты открытия пока нет, следите за новостями», сообщается в социальной сети.  


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