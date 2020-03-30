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В Бурятии ветеран спорта, тренер отмечает сегодня 80-летний юбилей

В Бурятии ветеран спорта, тренер отмечает сегодня 80-летний юбилей
Общество,  Фото:pixabay.com
За спортивную карьеру легкоатлета он пробежал 13 марафонов

Ветерана спорта, тренера, легкоатлета Алексея Ксенофонтовича Михалёва поздравляют сегодня с 80-летним юбилеем. Об этом сообщается в группе «Ориентировщики Бурятии» в соцсети.

Алексей Ксенофонтович - уроженец села Колесово Кабанского района Бурятии. Родился 30 марта 1940 года. Начал заниматься лыжными гонками в 1959 году в посёлке Каменск у Андрея Андрияновича Бурлакова в 19 лет.

Лучший результат в лыжных гонках - 6 место в гонке на 50 км в 1965 году на чемпионате Бурятской АССР.

В 1965 окончил техникум физической культуры в Иркутске по специальности «учитель физической культуры». Выпускник факультета физической культуры БГПИ (БГУ) в 1976 году.

С 1965 года начал выступать по лёгкой атлетике. В 1965 году 3 место на чемпионате Бурятской АССР на дистанции 10 км. Результат 32,40.

В 1965 году чемпион Бурятской АССР в кроссе на 8 км. В Улан-Удэ дистанция проложена внутри парка имени Орешкова, 2 место занял лыжник Олег Харитонов.

Чемпионат РСФСР 1969 года по лёгкой атлетике - 6 место в Пятигорске на дистанции 10 км. Результат - 30 минут 20 секунд.

Многократный чемпион Бурятской АССР на дистанциях 5-10 км.

Участник трёх финалов Спартакиады народов РСФСР, 1967, 1971 – Иваново, марафон, 1975 - Воронеж, марафон.
В 1967 году на чемпионате Дальнего Востока занял 3 место в забеге на 10 км в Хабаровске. Результат - 31,12 сек.

За спортивную карьеру легкоатлета пробежал 13 марафонов.

В 1975 году в 35 лет закончил спортивную карьеру.

За 17 лет тренировок по дневниковым записям пробежал более 52 000 км и пропустил без уважительной причины всего 7 тренировок.

С 1972 года по 2001 год Алексей Ксенофонтович был директором ДЮСШ № 1 по лёгкой атлетике Улан-Удэ, с 1985 года - СДЮШОР - олимпийского резерва.

С 1979 года Алексей Ксенофонтович активно помогал в строительстве спортивного лагеря «Надежда» на Щучьем озере в Селенгинском районе Бурятии. 
юбилей спортсмены
 
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