В Бурятии ветеран спорта, тренер отмечает сегодня 80-летний юбилей

За спортивную карьеру легкоатлета он пробежал 13 марафонов



Ветерана спорта, тренера, легкоатлета Алексея Ксенофонтовича Михалёва поздравляют сегодня с 80-летним юбилеем. Об этом сообщается в группе «Ориентировщики Бурятии» в соцсети.



Алексей Ксенофонтович - уроженец села Колесово Кабанского района Бурятии. Родился 30 марта 1940 года. Начал заниматься лыжными гонками в 1959 году в посёлке Каменск у Андрея Андрияновича Бурлакова в 19 лет.



Лучший результат в лыжных гонках - 6 место в гонке на 50 км в 1965 году на чемпионате Бурятской АССР.



В 1965 окончил техникум физической культуры в Иркутске по специальности «учитель физической культуры». Выпускник факультета физической культуры БГПИ (БГУ) в 1976 году.



С 1965 года начал выступать по лёгкой атлетике. В 1965 году 3 место на чемпионате Бурятской АССР на дистанции 10 км. Результат 32,40.



В 1965 году чемпион Бурятской АССР в кроссе на 8 км. В Улан-Удэ дистанция проложена внутри парка имени Орешкова, 2 место занял лыжник Олег Харитонов.



Чемпионат РСФСР 1969 года по лёгкой атлетике - 6 место в Пятигорске на дистанции 10 км. Результат - 30 минут 20 секунд.



Многократный чемпион Бурятской АССР на дистанциях 5-10 км.



Участник трёх финалов Спартакиады народов РСФСР, 1967, 1971 – Иваново, марафон, 1975 - Воронеж, марафон.

В 1967 году на чемпионате Дальнего Востока занял 3 место в забеге на 10 км в Хабаровске. Результат - 31,12 сек.



За спортивную карьеру легкоатлета пробежал 13 марафонов.



В 1975 году в 35 лет закончил спортивную карьеру.



За 17 лет тренировок по дневниковым записям пробежал более 52 000 км и пропустил без уважительной причины всего 7 тренировок.



С 1972 года по 2001 год Алексей Ксенофонтович был директором ДЮСШ № 1 по лёгкой атлетике Улан-Удэ, с 1985 года - СДЮШОР - олимпийского резерва.



С 1979 года Алексей Ксенофонтович активно помогал в строительстве спортивного лагеря «Надежда» на Щучьем озере в Селенгинском районе Бурятии.

