2 этап конкурса «Армейский запас-2020» завершился в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Конкурсанты участвовали в «армейской эстафете», где им предстояло соревноваться в скорости выполнения нормативов



В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии завершился второй этап конкурса профессионального мастерства среди военнослужащих материально-технического обеспечения (МТО) «Армейский запас-2020».



Соревнования проходили на учебно-полевой базе соединения МТО ВВО среди специалистов службы горюче-смазочных материалов (ГСМ).



Конкурсанты участвовали в «армейской эстафете», где им предстояло соревноваться в скорости выполнения нормативов по своей специальности службы горючего.



Также военнослужащие состязались в меткости на огневом рубеже и выполнили нормативы по огневой подготовке из стрелкового оружия.



По итогам соревнований определилась команда специалистов службы горюче-смазочных материалов, которая представит объединение на следующем этапе конкурса.



Окружной этап конкурса «Армейский запас-2020» пройдёт в середине апреля, сообщает пресс-служба ВВО.





