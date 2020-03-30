В Бурятии выбрали победителей фестиваля «Звезда Спасения»

Фестиваль детского и юношеского творчества популяризует профессии спасателя и пожарного



В Бурятии подвели итоги республиканского этапа всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения».



«Звезда спасения» – уникальный проект, который призван воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма на современных примерах героизма, популяризировать профессии спасателя и пожарного, формировать культуру безопасности жизнедеятельности в детской и молодежной среде.



- В Главное управление МЧС по Бурятии поступило 94 заявки на участие от школьников и творческих коллективов со всей республики. Больше всего материалов было представлено на конкурс изобразительного творчества – 59 работ. От всей души поздравляем победителей, желаем удачи на следующем этапе, - рассказал начальник отдела гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Бурятии Жаргал Дагбаев.



По итогам проведения республиканского этапа призовые места распределились следующим образом:



Конкурс изобразительного творчества



1 место - Тумуров Владислав 15 лет, работа «Модели, макеты военной техники времен Великой Отечественной войны»;

2 место - Вялова Алина 15 лет, работа «Подвиг Гастелло»;

3 место - Кондаков Всеволод 10 лет, работа «Бессмертный полк».



Конкурс литературного творчества



1 место - Федосеева Софья 16 лет, сочинение «Спасибо за мир»;

2 место - Пурэвдорж Инна16 лет, сочинение «В память герою»;

3 место - Половнева Татьяна 14 лет, стихотворение «Война стучит в окно».



Конкурс музыкального творчества



1 место - Протасов Матвей 7 лет, песня «Шли солдаты на войну»;

2 место - Солодухина Арина 9 лет, песня «Казаки»;

3 место - Черепченко Матвей и Ермолин Лев 10 лет, песня «Смуглянка».



Конкурс хореографического творчества



1 место - ансамбль танца «Россыпи» 9-13 лет, танцевальный номер «Казачата».



Конкурс сценического творчества



1 место - младшая группа театрального объединения «Байкальские капельки» Центра дополнительного образования детей «Подлеморье» 10-11 лет, литературно-музыкальная композиция «Детство, опаленное войной»;

2 место - Новокрещеная Елизавета 11 лет, стихотворение - песня «Возвращение домой»;

3 место - Елизов Егор 10 лет, стихотворение «Седой солдат».



Награждение победителей регионального этапа состоится в Улан-Удэ, а работы, занявшие первые места, направлены в МЧС России для участия во всероссийском этапе, сообщили в пресс-службе ведомства.

