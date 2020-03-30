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В Бурятии выбрали победителей фестиваля «Звезда Спасения»

В Бурятии выбрали победителей фестиваля «Звезда Спасения»
Общество, 
Фестиваль детского и юношеского творчества популяризует профессии спасателя и пожарного

В Бурятии подвели итоги республиканского этапа всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения».

«Звезда спасения» – уникальный проект, который призван воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма на современных примерах героизма, популяризировать профессии спасателя и пожарного, формировать культуру безопасности жизнедеятельности в детской и молодежной среде.

- В Главное управление МЧС по Бурятии поступило 94 заявки на участие от школьников и творческих коллективов со всей республики. Больше всего материалов было представлено на конкурс изобразительного творчества – 59 работ. От всей души поздравляем победителей, желаем удачи на следующем этапе, - рассказал начальник отдела гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Бурятии Жаргал Дагбаев.

По итогам проведения республиканского этапа призовые места распределились следующим образом:

Конкурс изобразительного творчества

1 место - Тумуров Владислав 15 лет, работа «Модели, макеты военной техники времен Великой Отечественной войны»;
2 место - Вялова Алина 15 лет, работа «Подвиг Гастелло»;
3 место - Кондаков Всеволод 10 лет, работа «Бессмертный полк».

Конкурс литературного творчества

1 место - Федосеева Софья 16 лет, сочинение «Спасибо за мир»;
2 место - Пурэвдорж Инна16 лет, сочинение «В память герою»;
3 место - Половнева Татьяна 14 лет, стихотворение «Война стучит в окно».

Конкурс музыкального творчества

1 место - Протасов Матвей 7 лет, песня «Шли солдаты на войну»;
2 место - Солодухина Арина 9 лет, песня «Казаки»;
3 место - Черепченко Матвей и Ермолин Лев 10 лет, песня «Смуглянка».

Конкурс хореографического творчества

1 место - ансамбль танца «Россыпи» 9-13 лет, танцевальный номер «Казачата».

Конкурс сценического творчества

1 место - младшая группа театрального объединения «Байкальские капельки» Центра дополнительного образования детей «Подлеморье» 10-11 лет, литературно-музыкальная композиция «Детство, опаленное войной»;
2 место - Новокрещеная Елизавета 11 лет, стихотворение - песня «Возвращение домой»;
3 место - Елизов Егор 10 лет, стихотворение «Седой солдат».

Награждение победителей регионального этапа состоится в Улан-Удэ, а работы, занявшие первые места, направлены в МЧС России для участия во всероссийском этапе, сообщили в пресс-службе ведомства.
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