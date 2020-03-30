В Иркутской области вдвое увеличили зарплату медикам, работающим с больными коронавирусом

Также увеличено финансирование на приобретение средств защиты для медиков
Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев принял решение в два раза повысить заработную плату медработникам региона, которые непосредственно заняты лечением больных коронавирусной инфекцией, а также увеличить финансирование на приобретение средств защиты для них, сообщает пресс-служба правительства региона.
- Мною принято решение об увеличении оплаты труда медработников, которые находятся на передовой. Уважаемые врачи! Правительство Иркутской области выделило дополнительное финансирование на закупку средств индивидуальной защиты медиков. Мы понимаем важность этого вопроса. Надеемся, что ваш профессионализм, ваши объединенные усилия позволят всем заболевшим быстро выздороветь, - рассказал Игорь Кобзев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области подтвердился второй случай заболевания коронавирусной инфекцией. Вечером 29 марта пришёл положительный результат исследования на COVID-19 мужчины, прилетевшего из Испании.
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