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В Бурятии нет пожаров, есть выжигания

В Бурятии нет пожаров, есть выжигания
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Лесники проводят профилактические выжигания

В лесах Бурятии на 30 марта пожаров не зарегистрировано. Сейчас проводятся контролируемые профилактические выжигания в нескольких районах республики.

- Выжигания проводятся в трёх районах Бурятии: Селенгинском, Кяхтинском и Бичурском, - сообщают в пресс-службе агентства лесного хозяйства.

Как сообщал «Байкал-Daily», Гринпис требует запретить профилактические отжиги травы в Бурятии.

лесные пожары
 
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