Лесники проводят профилактические выжигания
В лесах Бурятии на 30 марта пожаров не зарегистрировано. Сейчас проводятся контролируемые профилактические выжигания в нескольких районах республики.
- Выжигания проводятся в трёх районах Бурятии: Селенгинском, Кяхтинском и Бичурском, - сообщают в пресс-службе агентства лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», Гринпис требует запретить профилактические отжиги травы в Бурятии.
В Бурятии нет пожаров, есть выжигания
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Призовой фонд конкурса - 2,9 миллиона рублей
Лесники проводят профилактические выжигания
Оповещение по громкой связи испугало местных жителей
Медики изолируют всех граждан, прибывающих на Родину из-за границы
Общий объём субсидий составил свыше 7,5 миллионов рублей
Засветился в акции и знаменитый кот Самуэль
Выплаты в республике получат 1487 человек
Одного пассажира с признаками ОРВИ прямо из аэропорта отправили в медучреждение
В городе борются с распространением коронавирусной инфекции
Посылки в северные районы отправят самолётом
Алексей Зубарев из больницы разъяснил, что делать тем, кто контактировал с заражённым коронавирусом человеком
Отделение пульмонологии на Солнечной закрыли на 14 дней
Живущая в Италии девушка призвала земляков оставаться дома
Испанскую передачу о Сагаалгане в Бурятии перевели на русский
Приводим список телефонов