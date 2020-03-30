Нарушителей привлекли к административной ответственности
В Иркутской области сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам подвели итоги V этапа межведомственной акции «Безопасный лёд».
За прошлую неделю было обследовано 285 мест возможного выхода людей и выезда автомобильного транспорта на лед, выявлено более 70 несанкционированных съездов – все они перекрыты.
В потенциально опасных местах установлено 238 запрещающих и информационных знаков. Со льда водных объектов выдворено около 200 автомобилей, в отношении нарушителей составлены протоколы об административной ответственности.
Всего участниками профилактических мероприятий было проведено 3507 бесед о мерах безопасности на льду, проинструктировано 5968 человек. В местах массового выхода граждан на лед было выставлено 3 спасательных поста, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области за неделю выдворили 200 автомобилей со льда
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Уже сейчас отмечается снижение пассажиропотока на 65-70%.
Встречать пассажиров в аэропорту больше нельзя
«Мы благодарим всех, кто оказывает нам помощь и поддерживает нас в нашей тяжёлой работе», - отмечают медики
На следующей тренировке спецназовцы будут прыгать с парашютом
Фестиваль детского и юношеского творчества популяризует профессии спасателя и пожарного
Также увеличено финансирование на приобретение средств защиты для медиков
Призовой фонд конкурса - 2,9 миллиона рублей
Лесники проводят профилактические выжигания
Оповещение по громкой связи испугало местных жителей
Медики изолируют всех граждан, прибывающих на Родину из-за границы
Общий объём субсидий составил свыше 7,5 миллионов рублей
Засветился в акции и знаменитый кот Самуэль
Выплаты в республике получат 1487 человек
Одного пассажира с признаками ОРВИ прямо из аэропорта отправили в медучреждение
В городе борются с распространением коронавирусной инфекции