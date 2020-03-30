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В Иркутской области за неделю выдворили 200 автомобилей со льда

В Иркутской области за неделю выдворили 200 автомобилей со льда
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Нарушителей привлекли к административной ответственности

В Иркутской области сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам подвели итоги V этапа межведомственной акции «Безопасный лёд».

За прошлую неделю было обследовано 285 мест возможного выхода людей и выезда автомобильного транспорта на лед, выявлено более 70 несанкционированных съездов – все они перекрыты.

В потенциально опасных местах установлено 238 запрещающих и информационных знаков. Со льда водных объектов выдворено около 200 автомобилей, в отношении нарушителей составлены протоколы об административной ответственности.

Всего участниками профилактических мероприятий было проведено 3507 бесед о мерах безопасности на льду, проинструктировано 5968 человек. В местах массового выхода граждан на лед было выставлено 3 спасательных поста, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. 
лед МЧС
 
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