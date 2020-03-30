Общий объём субсидий составил свыше 7,5 миллионов рублей
В Бурятии в 2020 году 44 социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены субсидии на общую сумму 7 млн. 548 тысяч рублей.
Общественные организации, признанные победителями, работают в сфере социальной защиты и поддержки граждан с инвалидностью, ветеранов, пожилых граждан, защиты материнства и детства, всестороннему оказанию поддержки семьям, имеющим детей с особенностями в развитии, оказанию помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, гражданам в сложной жизненной ситуации.
В связи с оперативным финансированием, общественники уже приступили к реализации своих социальных проектов, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
44 НКО Бурятии получили субсидии
Общество, Фото:
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