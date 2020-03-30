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Улан-удэнский музей присоединился к «Скучающему флешмобу»

Улан-удэнский музей присоединился к «Скучающему флешмобу»
Общество, 
Засветился в акции и знаменитый кот Самуэль

Музей истории Улан-Удэ поучаствовал в «Скучающем флешмобе». Сотрудники учреждения культуры сфотографировались рядом с экспонатами, у них в руках таблички, на которых написано – «Никто не трогает кольчугу», «Никто не спрашивает «Можно оплатить картой?», «Никто не садится на экспонаты», «Никто не открывает холодильник», «Никто не пьёт с нами чай», «Никто не фотографируется на лестнице». 

 

Засветился в акции и знаменитый музейный кот Самуэль – на табличке рядом с «хвостатым» написано следующее – «Никто меня не гладит». 

 

Пользователи пишут – «Сэмка, не переживай, всё равно тебя все любят», «Сэмчик, скучаем по тебе», «Держитесь!!! Всё наладится!», «Мило и грустно».

Из-за коронавируса культурные и досуговые учреждения в стране закрылись на карантин. Сотрудники Красноярского театра имени Пушкина решили напомнить, как сильно они соскучились по посетителям. Они устроили по этому поводу флешмоб, сфотографировавшись с табличками «Никто не спорит с гардеробщицей», «Никто не фотает люстры», «В театре всегда тепло». Флешмоб подхватили музеи и театры по всей России.

Сейчас учреждения культуры республики запустили виртуальные экскурсии. К примеру, Национальный музей Бурятии представляет жителям свою коллекцию 3D-туров на своём сайте.

- Эта коллекция собиралась на протяжении многих лет, пополняясь с каждой новой выставкой. Каждая из этих выставок была уникальна, поскольку собиралась зачастую из экспонатов музеев других регионов. Многие из этих выставок уже нельзя увидеть в режиме оффлайн, однако мы сохранили их для вас в виде 3D-туров. В коллекции виртуальных туров Национального музея Бурятии вы сможете увидеть такие выставки, как «Сокровища буддийского искусства. Новые грани», «Серебряные небеса», «Мистерия», «Свет веры православной», «Тайны Селенгинского острога» и многие другие, - отмечают в театре.

Также экспозиции Этнографического музея народов Забайкалья доступны для виртуальных прогулок. Вы сможете увидеть усадьбы изнутри, рассмотреть поближе бытовую утварь, костюмы и интерьеры домов. Для этого необходимо пройти на официальный сайт музея в раздел «Экспозиции».

флеш-моб музей истории города
 
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