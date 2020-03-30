Улан-удэнский музей присоединился к «Скучающему флешмобу»

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Из-за коронавируса культурные и досуговые учреждения в стране закрылись на карантин. Сотрудники Красноярского театра имени Пушкина решили напомнить, как сильно они соскучились по посетителям. Они устроили по этому поводу флешмоб, сфотографировавшись с табличками «Никто не спорит с гардеробщицей», «Никто не фотает люстры», «В театре всегда тепло». Флешмоб подхватили музеи и театры по всей России.



Сейчас учреждения культуры республики запустили виртуальные экскурсии. К примеру, Национальный музей Бурятии представляет жителям свою коллекцию 3D-туров на своём сайте.



- Эта коллекция собиралась на протяжении многих лет, пополняясь с каждой новой выставкой. Каждая из этих выставок была уникальна, поскольку собиралась зачастую из экспонатов музеев других регионов. Многие из этих выставок уже нельзя увидеть в режиме оффлайн, однако мы сохранили их для вас в виде 3D-туров. В коллекции виртуальных туров Национального музея Бурятии вы сможете увидеть такие выставки, как «Сокровища буддийского искусства. Новые грани», «Серебряные небеса», «Мистерия», «Свет веры православной», «Тайны Селенгинского острога» и многие другие, - отмечают в театре.



Также экспозиции Этнографического музея народов Забайкалья доступны для виртуальных прогулок. Вы сможете увидеть усадьбы изнутри, рассмотреть поближе бытовую утварь, костюмы и интерьеры домов. Для этого необходимо пройти на официальный сайт музея в раздел «Экспозиции».



