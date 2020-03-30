В Иркутске дезинфицируют улицы

В городе борются с распространением коронавирусной инфекции
Улицы Иркутска стали обрабатывать специальным дезинфицирующим раствором. По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, с 29 марта в Иркутске началась санитарная обработка тротуаров, поручней и лавочек, а также детских площадок в местах массового пребывания горожан. Это делается для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
– Я хочу подчеркнуть, что это превентивные меры. Наша задача сейчас – остановить распространение вируса в нашем городе. Для этого мы уже начали обработку общественного транспорта дезинфицирующим раствором, теперь приступаем к следующему этапу – обработке общественных пространств. Призываю всех горожан с максимальной серьёзностью отнестись к рекомендациям Роспотребнадзора, к указу врио губернатора области и воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, пользоваться медицинскими масками, не контактировать с людьми с явными признаками заболевания. Все эти меры позволят нам сократить распространение коронавируса на территории нашего города до минимума, – отметил вице-мэр города Иркутска Руслан Болотов.
Обработка проводится силами двух муниципальных предприятий – МУП «Иркутскавтодор» и МУП «Горзеленхоз». Для обработки тротуаров и остановок используют поливальную машину, для скверов и парков – специальные баки с распылителями. После обработки лавочек и поручней проводится дополнительная промывка чистой водой.
В работе применяется рекомендованный Роспотребнадзором дезинфицирующий раствор «Ника-Экстра М Профи». Как отмечают специалисты, этот раствор, в отличие от хлористых, не наносит вреда окружающей среде и животным.
– Сейчас мы составляем график работ на предстоящую неделю. Сегодня мы обрабатываем места наибольшей концентрации людей – острова Юность и Конный, остановочные пункты вдоль улиц Ленина, Байкальской, Депутатской, Советской, Лермонтова, Гоголя, Академической, крупные скверы и парки. На завтра наша основная задача – продезинфицировать подземные и надземные пешеходные переходы, особенно, поручни. Эту работу мы будем продолжать ежедневно, сейчас график работ всех муниципальных предприятий, отвечающих за содержание города, будет скорректирован, – сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова.
Помимо обработки общественных пространств, в Иркутске продолжается дезинфекция городского транспорта. Также в адрес управляющих организаций были направлены предписания о необходимости применения дополнительных мер санитарной обработки помещений – в частности, было рекомендовано увеличить частоту уборок и количество используемых средств дезинфекции для предотвращения распространения инфекций в жилых домах. Этот вопрос находится на контроле у глав округов, сообщили в пресс-службе мэрии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутске зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом. Второй заражённый прилетел из Италии, первой стала женщина, вернувшаяся из Объединенных Арабских Эмиратов.
По данным на 30 марта, в Бурятии зарегистрировано 13 больных коронавирусной инфекцией.
В Иркутске дезинфицируют улицы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Одного пассажира с признаками ОРВИ прямо из аэропорта отправили в медучреждение
В городе борются с распространением коронавирусной инфекции
Посылки в северные районы отправят самолётом
Алексей Зубарев из больницы разъяснил, что делать тем, кто контактировал с заражённым коронавирусом человеком
Отделение пульмонологии на Солнечной закрыли на 14 дней
Живущая в Италии девушка призвала земляков оставаться дома
Испанскую передачу о Сагаалгане в Бурятии перевели на русский
Приводим список телефонов
В республике прошли комплексные тренировки подразделений антитеррора и военной полиции
В учениях участвовали более 500 военнослужащих
Неожиданно людно было сегодня на проходной неработающего ЛВРЗ. ФОТО
Предприниматели и обычные жители города как могут помогают медикам, оставшимся жить на работе
Предприятия передали добровольцам свыше 1300 масок
Врачи инфекционной больницы не снимают противочумные костюмы шесть часов
Заседания призывных комиссий в военкоматах Бурятии перенесены на более поздний срок