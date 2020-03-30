В Бурятии заболевший коронавирусом фотограф даёт важные советы

Как сообщал «Байкал-Daily», известный в Бурятии фотограф, владелец сети фотостудий Алексей Зубарев заболел коронавирусом. С 25 марта он находится на лечении в инфекционной больнице. Недавно пришли положительные анализы на коронавирус. Алексей Зубарев вышел на связь с подписчиками в Insragram и сообщил, что у него лёгкая форма коронавируса. Он полон оптимизма в своих сторис.
Здесь он отметил, что все результаты у контактировавших с ним людей оказались отрицательными. В том числе не подтвердился анализ у девушки фотографа.
Недавно Зубарев опубликовал новые сторис в своём аккаунте в Instagram.
- Друзья, есть у вируса один очень мощный инструмент влияния на людей, и работает он, представьте себе, сейчас на расстоянии. Он начал прогрессировать и работает он следующим образом. Называется он «психосоматика» - после того, когда я сделал анонс на тему того, что у меня найден вирус, у многих людей начинала подниматься температура, болеть и «краснеть» горло, у кого-то даже кашель появлялся. Но после того, как приходили отрицательные результаты на тест, у них сразу всё проходило. Поэтому я призываю заботиться о себе, следить за своим здоровьем, но во всём этом нужен определенный баланс, - пошутил фотограф.
Также он подробно разъяснил, что делать людям, которые контактировали ранее с заражённым коронавирусной инфекцией человеком. «Вообще, конечно, я думаю, лишний раз лучше подстраховаться, позаботиться о себе, своих близких. Это гораздо лучше, чем относиться ко всей ситуации халатно», уточнил улан-удэнец.
- Что нужно сделать, если вы предполагаете, что контактировали с человеком, у которого есть подозрения на вирус, либо подтверждённый диагноз? Нужно позвонить по горячей линии (телефон 8-3012-37-95-32), либо вы можете позвонить своему участковому врачу, в поликлинику по месту жительству. Там вас поставят в очередь, чтобы приехать и взять у вас анализы. Если у вас при этом есть признаки ОРВИ, то лучше сделать всё это максимально незамедлительно. Вам сделают предварительный экспресс-тест, который делают в Улан-Удэ, на какие-то сомнительные случаи тест отправят в Новосибирск, - рассказал он.
Далее фотограф уточнил, что тест берут только у тех, кто контактировал с заражённым, и кто приехал из-за рубежа или неблагополучной территории.
В следующих сторис он пошутил, что ночью ему снился плов, но это был лишь сон. Житель Улан-Удэ также опубликовал созданный мем про него и прокомментировал заголовок одного из СМИ «Известный фотограф Бурятии Алексей Зубарев надел «корону» следующим образом – «А это можно считать, что я теперь коронованный фотограф?»