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Уроженка Бурятии из Италии рассказала о коронавирусе: «Это страшная зараза»

Уроженка Бурятии из Италии рассказала о коронавирусе: «Это страшная зараза»
Общество, 
Живущая в Италии девушка призвала земляков оставаться дома

Уроженка Бурятии, живущая в Италии 15 лет, рассказала о критической ситуации в стране. Видеозапись с её рассказом появилась в паблике «Аноним 03». В связи с пандемией девушке пишут многие земляки и интересуются происходящим.

Своё обращение она начала с печальной статистики. В Италии больных коронавирусом более 70 тысяч человек, скончались из них более 10 тысяч, за вчерашний день скончались 889 человек, а заразились – 2651 человек.

- Италия в очень-очень критической ситуации. Я люблю Бурятию, я люблю свою родину. Я за вас тоже переживаю. Понимаете, некоторые люди всерьёз не воспринимают это дело. Эта зараза такая страшная, даже иной раз плакать хочется, боишься за своих родных, особенно итальянцев. Из семьи моего мужа умерло трое, - говорит девушка, едва сдерживая слёзы, - Так что, дорогие земляки, берегите себя, не выходите из дома. Это очень страшно.

Она несколько раз призвала жителей Бурятии оставаться дома и не выходить на улицу.

Жительница Италии рассказала, что многие жалуются на отсутствие медицинских масок в Бурятии. Но, по мнению девушки, это вовсе не проблема – маску можно изготовить самостоятельно. И даже продемонстрировала, как сделать из подручных средств маску. Девушка взяла влажную салфетку, сложила в несколько раз, сделала прорези для ушей и надела.

- Это же несложно. На первое время хватит, до аптеки дойти хватит. Сидите дома, берегите себя, - в заключении сказала девушка. 



Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано 13 случаев заболевания коронавирусом, эта цифра может увеличиться, поскольку у пятерых человек предварительно положительный результат. Для уточнения диагноза анализы отправлены на исследование в Новосибирск.

На сегодня всего в мире 723 174 заражённых коронавирусом, погибших – 33 983, выздоровевших – 151 766.

Эта неделя в России объявлена нерабочей. Глава Бурятии попросил людей оставаться дома и не выходить без необходимости на улицу. 
коронавирус Италия
 
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