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Испанцам показали чудеса Бурятии. Видео

Испанцам показали чудеса Бурятии. Видео
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Испанскую передачу о Сагаалгане в Бурятии перевели на русский 

В Сети опубликовали передачу «Чудеса Бурятии» канала RT про празднование Белого месяца в Бурятии. Программу снимали специально для испанской аудитории - в итоге она вышла примерно две недели назад в Испании, и недавно её перевели на русский язык.

- Добро пожаловать в Бурятию. Территория этой российской республики протянулась вдоль восточного побережья озера Байкал, самого глубокого и чистого на планете. Бурятия – это край, где из-под земли бьют горячие ключи, а снег и ледники не тают, бывает, до самого лета, где простирается великая степь, где нет конца и края, и высятся горы вулканического происхождения. Это самая солнечная республика, солнце светит здесь более 300 дней в году. А ещё Бурятия – один из немногих регионов России, где исповедуют буддизм и чтут его древние обычаи, - так представляет ведущий Эрик Фонсека Сарате республику в начале передачи.

Его первым пунктом для посещения стал Ацагатский дацан. Здесь говорится, что дацан был основан в начале 19 века, отсюда вышли философы, астрологи, лекари и духовные лидеры, которые внесли большой вклад в развитие буддизма в России.

- Сюда, получив ранение в Японии, приезжал на лечение будущий русский царь Николай II. В алтаре храма хранится тысяча старинных статуэток Будды. На протяжении более полувека советских антирелигиозных репрессий, когда монастыри повсеместно разрушались, жители села бережно хранили эти бронзовые фигурки в своих домах, пряча от посторонних глаз, - рассказывается в программе.

Эрик Фонсека побывал здесь на молебне перед Сагаалганом. Затем он отправился в этнографический комплекс, который находится неподалеку от Ацагатского дацана, чтобы побольше узнать о традициях буддийского Нового года. Там иностранец облачился в национальный костюм, попробовал свои силы в стрельбе из лука и т.д.

Дальше Фонсека отправился в Иволгинский дацан, в ходе передачи он подробно рассказывает о центре российского буддизма.

- В этом храме находится одна из главных буддийских реликвий – нетленное тело Хамбо Ламы Этигэлова. В июне 1927 года Этигэлов собрал своих учеников и начал читать специальную молитву прощания, которую обычно произносят на отпевании умерших. После этого по его собственному желанию его в позе лотоса поместили в кедровый гроб и похоронили. Ровно через 75 лет, согласно завещанию, тело было поднято из земли и перевезено в Иволгинский дацан. По свидетельствам медиков, у монаха были волосы и ногти как у живого человека, упругая кожа, подвижные суставы. У него менялась температура тела, появлялась испарина. Ученые до сих пор не могут дать однозначное объяснение этому феномену. Вы не увидите моей встречи с Этигэловым. Снимать это строго запрещено. И даже поклониться ему верующим разрешается всего 8 раз в году, - добавляет Эрик Фонсека.

Потом ведущий принял участие в обряде Дугжууба, побывал в гостях и попробовал бурятские блюда.

В конце передачи он посещает столицу Бурятии, где наблюдает за праздником на площади Советов, танцует ёхор.  

Сагаалган Испания телевидение
 
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