 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Марта

29 Марта

Популярное

В Бурятии рассказали, как пожилым заказать доставку продуктов

В Бурятии рассказали, как пожилым заказать доставку продуктов
Общество, 
Приводим список телефонов

Пожилым и маломобильным жителям Бурятии можно с 8.00 до 23.00 ежедневно (без выходных) оставить заявку на доставку продуктов и лекарств. Список дежурных телефонов отделов социальной защиты населения:

1. Улан-Удэ 8-950-384-11-50 

2.  Баргузинский район 8-902-452-00-14 

3. Баунтовский район 8-902-536-18-18 

4. Бичурский район 8-902-452-00-17 

5. Джидинский район 8-902-452-00-20 

6. Еравнинский район 8-902-452-00-25,
8-983-457-56-42 

7. Закаменский район 8-902-452-00-30 

8. Заиграевский район 8-951-624-80-27,
8-902-452-00-26 

9. Иволгинский район 8-902-532-20-33 

10. Кижингинский район 8-902-452-00-39
 
11. Курумканский район 8-902-452-00-46 

12. Кяхтинский район 8-902-452-00-43,
8-902-452-00-44 

13. Кабанский район 8-902-452-00-36,
8-902-452-00-37 

14. Мухоршибирский район 8-902-452-00-48 

15. Окинский район 8-902-536-14-50 

16. Прибайкальский район 8-902-452-00-51 

17. Селенгинский район 8-902-452-00-59 

18. Муйский район 8-902-531-10-01 

19. Северо-Байкальский район 8-902-452-00-54 

20. Тункинский район 8-902-452-00-62 

21. Тарбагатайский район 8-902-45-200-65 

22. Хоринский район 8-902-45-200-68

коронавирус продукты питания
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии военные захватили «диверсантов»
В Бурятии военные захватили «диверсантов»
Общество, 30.03.2020
В республике прошли комплексные тренировки подразделений антитеррора и военной полиции
Масштабная радиотренировка связистов прошла в Бурятии
Масштабная радиотренировка связистов прошла в Бурятии
Общество, 30.03.2020
В учениях участвовали более 500 военнослужащих
В Улан-Удэ «разворачивали» забывших про нерабочую неделю работников ЛВРЗ
В Улан-Удэ «разворачивали» забывших про нерабочую неделю работников ЛВРЗ
Общество, 30.03.2020
Неожиданно людно было сегодня на проходной неработающего ЛВРЗ. ФОТО
Улан-удэнцы привозят в инфекционную больницу еду, бельё и биотуалеты
Улан-удэнцы привозят в инфекционную больницу еду, бельё и биотуалеты
Общество, 30.03.2020
Предприниматели и обычные жители города как могут помогают медикам, оставшимся жить на работе
В Бурятии снарядили волонтёров, помогающих пенсионерам
В Бурятии снарядили волонтёров, помогающих пенсионерам
Общество, 30.03.2020
Предприятия передали добровольцам свыше 1300 масок
В Улан-Удэ врачи «инфекционки» переехали жить в подвал
В Улан-Удэ врачи «инфекционки» переехали жить в подвал
Общество, 30.03.2020
Врачи инфекционной больницы не снимают противочумные костюмы шесть часов
Коронавирус повлиял на весенний призыв в Бурятии
Коронавирус повлиял на весенний призыв в Бурятии
Общество, 30.03.2020
Заседания призывных комиссий в военкоматах Бурятии перенесены на более поздний срок
В Улан-Удэ оштрафовали организации за длительный ремонт крыш
В Улан-Удэ оштрафовали организации за длительный ремонт крыш
Общество, 30.03.2020
Ремонт завершили в ходе прокурорской проверки
В Бурятии нетрезвый водитель доказывал, что не пил за рулём
В Бурятии нетрезвый водитель доказывал, что не пил за рулём
Общество, 30.03.2020
Нарушителя оштрафовали на 200 тысяч рублей
В Бурятии «чёрный лесоруб» спилил деревьев на 270 тысяч
В Бурятии «чёрный лесоруб» спилил деревьев на 270 тысяч
Общество, 30.03.2020
Мужчину отправили в колонию на 2 года
В Улан-Удэ днём до +4 градусов
В Улан-Удэ днём до +4 градусов
Общество, 30.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 марта по республике местами небольшой снег
МЧС предупреждает жителей Бурятии: Лёд рыхлый, хотя кажется крепким
МЧС предупреждает жителей Бурятии: Лёд рыхлый, хотя кажется крепким
Общество, 29.03.2020
Главное управление МЧС России по Бурятии обратилось к жителям республики
В Бурятии без масок не будут пускать в дацаны
В Бурятии без масок не будут пускать в дацаны
Общество, 29.03.2020
Все большие молебны в дацанах отменяются
Бурятский митрополит просит пенсионеров пока не ходить в храмы
Бурятский митрополит просит пенсионеров пока не ходить в храмы
Общество, 29.03.2020
Митрополит Савватий выпустил специальное видеообращение из-за коронавируса

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^