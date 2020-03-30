В Бурятии рассказали, как пожилым заказать доставку продуктов

Пожилым и маломобильным жителям Бурятии можно с 8.00 до 23.00 ежедневно (без выходных) оставить заявку на доставку продуктов и лекарств. Список дежурных телефонов отделов социальной защиты населения:
1. Улан-Удэ 8-950-384-11-50
2. Баргузинский район 8-902-452-00-14
3. Баунтовский район 8-902-536-18-18
4. Бичурский район 8-902-452-00-17
5. Джидинский район 8-902-452-00-20
6. Еравнинский район 8-902-452-00-25,
8-983-457-56-42
7. Закаменский район 8-902-452-00-30
8. Заиграевский район 8-951-624-80-27,
8-902-452-00-26
9. Иволгинский район 8-902-532-20-33
10. Кижингинский район 8-902-452-00-39
11. Курумканский район 8-902-452-00-46
12. Кяхтинский район 8-902-452-00-43,
8-902-452-00-44
13. Кабанский район 8-902-452-00-36,
8-902-452-00-37
14. Мухоршибирский район 8-902-452-00-48
15. Окинский район 8-902-536-14-50
16. Прибайкальский район 8-902-452-00-51
17. Селенгинский район 8-902-452-00-59
18. Муйский район 8-902-531-10-01
19. Северо-Байкальский район 8-902-452-00-54
20. Тункинский район 8-902-452-00-62
21. Тарбагатайский район 8-902-45-200-65
22. Хоринский район 8-902-45-200-68