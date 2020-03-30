В Бурятии военные захватили «диверсантов»

В республике прошли комплексные тренировки подразделений антитеррора и военной полиции
В Бурятии в гарнизонах и военных городках проведены комплексные тренировки подразделений антитеррора, военной полиции совместно с силовыми структурами.
В ходе тренировок военнослужащие при поддержке групп усиления на специальных автомобилях отработали практические действия по охране и обороне территории военных городков.
Условные диверсанты, пытавшиеся проникнуть на территорию охраняемых объектов, были захвачены и переданы подразделениям военной полиции.
В ходе проверки системы обеспечения безопасности военнослужащие отработали вопросы управления и взаимодействия с подразделениями военной полиции и силовых подразделений.
Также была проверена готовность сил и средств подразделений антитеррора к практическим действиям, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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