В Бурятии военные захватили «диверсантов»

В республике прошли комплексные тренировки подразделений антитеррора и военной полиции



В Бурятии в гарнизонах и военных городках проведены комплексные тренировки подразделений антитеррора, военной полиции совместно с силовыми структурами.



В ходе тренировок военнослужащие при поддержке групп усиления на специальных автомобилях отработали практические действия по охране и обороне территории военных городков.



Условные диверсанты, пытавшиеся проникнуть на территорию охраняемых объектов, были захвачены и переданы подразделениям военной полиции.



В ходе проверки системы обеспечения безопасности военнослужащие отработали вопросы управления и взаимодействия с подразделениями военной полиции и силовых подразделений.



Также была проверена готовность сил и средств подразделений антитеррора к практическим действиям, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

