Масштабная радиотренировка связистов прошла в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В учениях участвовали более 500 военнослужащих



В Бурятии с офицерами управления соединений, военнослужащими подразделений войск связи состоялась масштабная радиотренировка.



В ходе практической части специалисты связи отработали задачи по организации устойчивой и защищённой связи с использованием различных каналов связи между пунктами управления и другими абонентами.



При проведении радиотренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры.



Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях.



К мероприятиям было привлечено более 500 человек, задействованы современные командно-штабные машины «Артек» и радиостанции «Азарт», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

