В учениях участвовали более 500 военнослужащих
В Бурятии с офицерами управления соединений, военнослужащими подразделений войск связи состоялась масштабная радиотренировка.
В ходе практической части специалисты связи отработали задачи по организации устойчивой и защищённой связи с использованием различных каналов связи между пунктами управления и другими абонентами.
При проведении радиотренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры.
Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях.
К мероприятиям было привлечено более 500 человек, задействованы современные командно-штабные машины «Артек» и радиостанции «Азарт», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Масштабная радиотренировка связистов прошла в Бурятии
Общество, Фото:
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