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Масштабная радиотренировка связистов прошла в Бурятии

Масштабная радиотренировка связистов прошла в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В учениях участвовали более 500 военнослужащих

В Бурятии с офицерами управления соединений, военнослужащими подразделений войск связи состоялась масштабная радиотренировка.

В ходе практической части специалисты связи отработали задачи по организации устойчивой и защищённой связи с использованием различных каналов связи между пунктами управления и другими абонентами.

При проведении радиотренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях.

К мероприятиям было привлечено более 500 человек, задействованы современные командно-штабные машины «Артек» и радиостанции «Азарт», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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