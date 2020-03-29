МЧС предупреждает жителей Бурятии: Лёд рыхлый, хотя кажется крепким

Главное управление МЧС России по Бурятии обратилось к жителям республики



Ни в коем случае не оставляйте без присмотра детей, не проходите мимо ребятишек, играющих возле водоёма, призывают в МЧС. Гражданам необходимо соблюдать правила поведения и меры предосторожности.



- Весенний лед рыхлый, хотя внешне он может казаться крепким. Такой лед непрочный, и его толщину принимать во внимание не следует. В устьях рек прочность льда ослаблена из-за течений. К тому же опасность таят майны, промоины, образующиеся быстрым течением рек, подземные ключи, выходящие на поверхность, спуски теплой воды от промышленных предприятий, проруби, рыбацкие лунки, - отмечают в МЧС.



Научите детей элементарным правилам безопасности на льду, на воде, выучите с ними номера телефонов экстренных служб, рекомендуют специалисты.

