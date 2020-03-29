В Улан-Удэ маршрутчиков без масок отстраняют от работы

Сотрудники комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ ежедневно проводят проверки конечных и промежуточных остановок маршрутного транспорта. Проверяется соблюдение водителями требований по дезинфекции поручней, ручек, кресел. Также водители обязаны проветривать салоны, носить защитные маски, регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиками.
- Фиксируются отдельные нарушения данных требований. Информация о таких случаях доводится до руководства маршрутов, - сообщили в администрации города.
Водители без масок, перчаток, дезрастворов, кожных антисептиков не допускаются к работе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии восемь случаев заболевания коронавирусом. Анализы ещё пяти человек направлены в Новосибирск.
С понедельника закрываются торговые центры, рестораны, парикмахерские. с 29 марта по 5 апреля также приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, кроме работающих на вынос.