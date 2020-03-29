Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

По словам специалиста, в России пандемия идёт медленно



Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире «Национальной службы новостей» указал сроки, когда наступит всплеск заболеваемости новым коронавирусом COVID-19.



- Думаю, пика заболеваемости можно ждать через месяц, может, немного больше. В России пандемия идёт медленно. Но, правда, в такой стране как Италия три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа, - отметил специалист.



Эксперт считает, что ограничительные меры, которые введены в стране, помогут приостановить темпы распространения коронавируса, отмечает НСН.



Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в России увеличилось за сутки с 1036 до 1264, число выздоровевших - с 45 до 49 человек. В Бурятии зарегистрировано восемь случаев заболевания, все пациенты проходят лечение в инфекционной больнице.

