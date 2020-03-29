В Бурятии строится город гуннов. Фоторепортаж из удивительного места

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Гуннская крепость в Иволгинском районе Бурятии становится всё популярнее у туристов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



Не так давно в пригороде Улан-Удэ, рядом с посёлком Сужа, на месте бывшей свалки появился необычный объект — деревянная гуннская крепость. Объект уже стремительно набирает популярность у туристов и жителей Улан-Удэ. Недалеко от крепости находится археологический памятник эпохи Хунну — Гуннское городище.



По словам руководителя Гуннского фонда Олега Булутова, это только начало. В дальнейшем здесь будет построен целый город гуннов.

