Из-за границы – в карантин: Обязательные действия для приехавших из-за рубежа

Что делать, если вы приехали в Россию из-за границы?



1. Самоизолироваться на дому (отдельно от своих домочадцев) на срок 14 дней со дня прибытия.



2. Позвонить по телефонам «горячей линии» 8(3012) 37-95-32 и 112, сообщить контактную информацию, время и место пребывания за границей.



3. При невозможности самоизоляции (проживание в общежитии и т.д.) сразу сообщить об этом при разговоре по указанным телефонам.



4. Вы можете оформить листок временной нетрудоспособности на 14 дней без посещения медицинской организации, оставив заявление на сайте Фонда социального страхования России или по телефону поликлиники по месту жительства.



5. При появлении признаков ОРВИ оставаться дома, вызвать врача на дом



6. Согласно ст. 236 УК РФ лица, не выполняющие требования и меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, как особо опасной инфекции, привлекаются к уголовной ответственности.



Рекомендации гражданам, прибывшим из других регионов России



1. Ограничить посещения родственников, особенно пожилых людей, старше 65 лет, других родственников и знакомых с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, бронхиальная астма и др.)



2. Ограничить посещения развлекательных мероприятий, торговых центров, общественных мест на срок 14 дней со дня прибытия.



3. Обязательно носить маску на работе, в магазинах, общественном транспорте и др. местах скопления людей.



4. При появлении признаков ОРВИ оставаться дома, вызвать врача на дом.

