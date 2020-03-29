Больные коронавирусом есть в 62 регионах страны
По последним данным на вечер 28 марта, в России зафиксировано 1264 случая инфицирования. За одни сутки подтвердились 228 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Больные коронавирусом есть в 62 российских регионах
Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве (114), следом идут Московская область (36) и Санкт-Петербург (11). Всего новые случаи были зафиксированы в 26 регионах.
За сутки выписаны четыре человека (двое в Тверской области, по одному в Самарской и Томской областях), а за всё время — 49.
В Москве зафиксирована четвёртая смерть от коронавируса, всего зарегистрировано четыре летальных случая.
В Бурятии восемь больных коронавирусом. Как сообщал «Байкал-Daily», о своём диагнозе рассказал известный фотограф Алексей Зубарев.
В России зафиксировано ещё 228 случаев заражения коронавирусом
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