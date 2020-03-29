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В Улан-Удэ заболевший коронавирусом фотограф полон оптимизма

В Улан-Удэ заболевший коронавирусом фотограф полон оптимизма
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Зубарев, заразившийся коронавирусом, общается с подписчиками и шутит

28 марта стало известно о том, что коронавирусом заболел известный в Бурятии фотограф, владелец сети фотостудий Алексей Зубарев. С 25 марта он находится на лечении в инфекционной больнице. Недавно пришли положительные анализы на коронавирус. Алексей Зубарев вышел на связь с подписчиками в Insragram и сообщил, что у него лёгкая форма коронавируса.

- С 25 числа я лежу в инфекционной больнице. За это время успел и понервничать, и отпустить и смириться со всей ситуацией. Но главное - не бездействовать. Вместе с сотрудниками мы составили список моих контактов, взяли тесты у многих, когда ещё анализ не был подтверждён у меня, - поделился Алексей.

По его словам, все результаты у контактировавших людей оказались отрицательными. В том числе не подтвердился анализ у девушки фотографа.

- У меня такое ощущение, что у Кати просто иммунитет на меня, - смеясь, пошутил Алексей.

На видео, снятых в больнице, он полон оптимизма и не один раз шутит.

- Я всегда говорил маме: «Я буду у тебя первым». Хотя бы где-то я первый, - к примеру, поделился Алексей.

Также он сообщил о том, что в Улан-Удэ «орудует шайка предсказателей». Неизвестные в мессенджерах представляются родственниками сотрудников Роспотребнадзора и минздрава.

- Их предсказания не работают. Один раз, правда, сработало. Со мной. Они всем говорили, что у меня коронавирус, когда я не сдавал ещё ни одного теста, - рассказал фотограф.

В комментариях жители Бурятии желают Алексею скорейшего выздоровления. «Алексей, поправляйтесь！Хвост пистолетом», «Держись, друг, терпения, здоровья мы с тобой», «Пусть всё будет хорошо», - пишут пользователи.

Как сообщал «Байкал-Daily», всего в Бурятии восемь больных коронавирусом.

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