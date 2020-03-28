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В Бурятии приостановлено восхождение на Мунку-Сардык

В Бурятии приостановлено восхождение на Мунку-Сардык
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Покорителям гор не будут выдавать пропуски

Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии подписал указ о дополнительных мерах по защите населения и территории республики от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением коронавируса.

В числе принятых ограничений есть рекомендация пограничному управления ФСБ РФ по Бурятии. Им рекомендовано временно приостановить выдачу пропусков туристам на территорию Окинского района через пограничный контроль в посёлке Монды для восхождения на гору Мунку-Сардык.

Указ действует с 27 марта и до особого распоряжения.

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