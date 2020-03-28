В Улан-Удэ «Лексус» повис на бордюре













Сегодня в обеденное время перекрёстке улицы Гагарина и проспекта 50 лет Октября в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись автомобиль «Лексус», которым управлял 43-летний автобус «Форд Транзит», в котором находились пассажиры. За рулём микроавтобуса был 58-летний водитель.Пострадала 27-летняя пассажирка автобуса. В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что после осмотра медиками она была отпущена домой.- «Лексус» выехал со стороны улицы Гагарина направлении центра города. Справа по главной дороге на завершающей сигнал светофора двигался автобус, с которым произошло столкновение. От удара автомобиль выбросило на бетонное ограждение, где он повисл, - сообщил очевидец.Из-за аварии образовался затор в направлении центра города. На некоторое время было остановлено движение трамваев. Вскоре на место прибыли рабочие трампарка, тягач снял автомобиль с бордюра.Спустя 15 минут на этом же перекрёстке, около 20 м от первого ДТП, произошло ещё одно столкновение. На этот раз столкнулись автомобиль «Тойота Камри» и микроавтобус, следовавший по маршруту №95. В результате этой аварии никто не пострадал, но из-за аварии также образовался затор на небольшое время.