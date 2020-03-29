По данным Бурятского гидрометцентра, 29 марта по республике местами небольшой снег



Ветер северо-западный 7-12, днем местами до 15-17 м/с. Температура ночью 1-6, местами 11-16 мороза, днём 4-9 тепла, по северу до 3 мороза.



В Улан-Удэ возможен слабый снег. Ветер северо-западный 5-10, днем до 13 м/с. Температура ночью 2-4 мороза, днём 4-6 тепла.



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