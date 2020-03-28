Деньги за купленные билеты можно вернуть
27 марта авиаперевозчик «Победа» сообщил, что с 1 апреля 2020 года временно останавливает выполнение регулярных рейсов по всем направлениям маршрутной сети. Мера принята в связи с постановлением правительства РФ и продлится по 31 мая.
- Мы абсолютно солидарны с принятым правительством решением. Сейчас самое главное – это здоровье наших граждан. Поэтому мы приостанавливаем полёты и призываем всех по возможности оставаться дома, - отметил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.
Всем клиентам отмененных рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года «Победа» вернёт деньги на счёт в личном кабинете. Эти средства клиенты смогут в течение года потратить на любые рейсы «Победы», которые возобновятся после снятия введенных ограничений, сообщается на сайте авиаперевозчика.
Как сообщал «Байкал-Daily», ежедневные рейсы из Москвы в Улан-Удэ и обратно лоукостера «Победа», загружены практически всегда на 100%.
«Победа» приостанавливает полёты по России до 31 мая
Общество, Фото:
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