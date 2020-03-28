Людмила Воронцова поделилась с пользователями видеозаписью тренировки

Бурятская спортсменка, серебряный призёр чемпионата мира по боксу среди женщин Людмила Воронцова поделилась со своими подписчиками видео, на котором запечатлена её тренировка дома.
В посте она написала следующее:
«Ловите лёгкую тренировку в домашних условиях:
- скакалка - 15 мин (разминка);
- школа бокса - 15-20 мин;
- ОФП:
1) берпи - 3х20;
2) разножка - 3х20;
3) отжимания - 3х20;
4) круговые движения ногами (на пресс) - 3х20
- заминка - 10 мин (в конце обязательно хорошо потянуться)».
Запись была опубликована также в паблике ves_ulan_ude_.
Одни пользователи благодарят её за короткий ролик, добавляя, что это актуально в условиях карантина, другие отмечают, что тренировка кажется им не особо лёгкой.
Как сообщал «Байкал-Daily», Людмила Воронцова попала под наблюдение после заражения турецких боксёров.
Ранее стало известно, что по возвращении домой после отборочных соревнований на Олимпиаду-2020 в Лондоне у двух турецких боксёров и их тренера обнаружили коронавирус.
Российские спортсмены, выезжавшие в Лондон, в том числе Воронцова, сейчас тренируются в индивидуальном режиме дома. Они находятся в полной самоизоляции.