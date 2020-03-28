Людмила Воронцова поделилась с пользователями видеозаписью тренировки



В посте она написала следующее:

«Ловите лёгкую тренировку в домашних условиях:

- скакалка - 15 мин (разминка);

- школа бокса - 15-20 мин;

- ОФП:

1) берпи - 3х20;

2) разножка - 3х20;

3) отжимания - 3х20;

4) круговые движения ногами (на пресс) - 3х20

- заминка - 10 мин (в конце обязательно хорошо потянуться)».



Запись была опубликована также в паблике ves_ulan_ude_.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 27 Мар 2020 в 9:47 PDT



Одни пользователи благодарят её за короткий ролик, добавляя, что это актуально в условиях карантина, другие отмечают, что тренировка кажется им не особо лёгкой.



Как сообщал «Байкал-Daily», Людмила Воронцова попала под наблюдение после заражения



Ранее стало известно, что по возвращении домой после отборочных соревнований на Олимпиаду-2020 в Лондоне у двух турецких боксёров и их тренера обнаружили коронавирус.



Российские спортсмены, выезжавшие в Лондон, в том числе Воронцова, сейчас тренируются в индивидуальном режиме дома. Они находятся в полной самоизоляции.

Одни пользователи благодарят её за короткий ролик, добавляя, что это актуально в условиях карантина, другие отмечают, что тренировка кажется им не особо лёгкой.Как сообщал «Байкал-Daily», Людмила Воронцова попала под наблюдение после заражения турецких боксёров. Ранее стало известно, что по возвращении домой после отборочных соревнований на Олимпиаду-2020 в Лондоне у двух турецких боксёров и их тренера обнаружили коронавирус.Российские спортсмены, выезжавшие в Лондон, в том числе Воронцова, сейчас тренируются в индивидуальном режиме дома. Они находятся в полной самоизоляции.

Бурятская спортсменка, серебряный призёр чемпионата мира по боксу среди женщин Людмила Воронцова поделилась со своими подписчиками видео, на котором запечатлена её тренировка дома.