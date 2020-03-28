Во всех магазинах «Титана» каждые 2 часа проводят санобработку

Как сообщал «Байкал-Daily», в Сети распространяются сообщения о том, что в магазинах ГК «Титан» не проводят санобработку, якобы в торговых точках не беспокоятся о здоровье сотрудников и покупателей.
В компании «Байкал-Daily» пояснили, что эта информация не соответствует действительности. В сети компании «Титан» приняты все меры, чтобы обезопасить персонал и покупателей от распространения инфекции.
«Титан» дезинфицирует все свои магазины: как городские, так и районные. Все магазины и производства, как городские, так и районные имеют необходимый запас средств.
- Проводятся все дезинфекционные мероприятия, рекомендуемые Роспотребнадзором. Каждые 2 часа обрабатываются поверхности, с которыми контактирует покупатель по всей цепочке его движения: входные двери, камеры хранения, тележки, полки, кассовые ленты, столы для покупателей, выходы. 3-4 раза в день полы промываются дезинфицирующими средствами, - сообщили «Байкал-Daily» в ГК «Титан».
Также в компании позаботились о персонале. При приходе на работу каждый сотрудник замеряет температуру. При первых признаках недомогания работника отправляют для обращения к врачу.
- Персонал обеспечен медицинскими масками и перчатками. У кассиров, продавцов гастронома, фасовщиков товара на рабочих местах имеются антисептические средства или дезинфицирующие салфетки. Каждые 2 часа они моют руки. И дезинфицируют перчатки и рабочее место, - пояснили в Титане.
- Мы заботимся о своём персонале и нашем любимом покупателе, привлекаем к дезинфекции больших супермаркетов профессиональные лицензированные фирмы для проведения работ, - заключили в Титане.
Как сообщали «Байкал-Daily» в республиканском управлении Роспотребнадзора, дезинфекционные мероприятия были проведены почти на 3 тысячах квадратных метров. В число обработанных помещений входят офис, ресторан «Ковбой» и другие помещения «МегаТитана» и другие.
Те, кто не желает идти в магазин самостоятельно, могут заказать доставку на дом. На сегодня скорость доставки немного дольше обычного, это связано с увеличением числа заказов.
- Если сделать заказ прямо сейчас, то он пойдёт на завтра или на послезавтра. Очерёдность определяется компьютером, - сообщи в сервисе по доставке продуктов.
Как сообщал «Байкал-Daily», следующая неделя в стране объявлена нерабочей. Из-за сложной эпидобстановки жителям Бурятии рекомендовали оставаться дома и ограничить перемещение в пределах республики. Также в республике временно прекращают работу торговые центры, кафе, бары и рестораны. Жителям республики рекомендовано пользоваться сервисами доставки еды и продуктов.