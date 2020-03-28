Пострадавшая женщина обратилась за помощью к медикам
Вечером 26 марта в больницу за медицинской помощью обратилась 40-летняя улан-удэнка. Врачи диагностировали у женщины перелом рёбер с двух сторон с повреждением ткани дыхательных органов. Выяснилось, что травмы женщине нанёс сожитель в ходе конфликта.
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 45-летнего подозреваемого.
- Следователем установлено, что две семьи проживали вместе в частном доме в СНТ Советского района. 24 марта они распивали спиртные напитки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый заподозрил сожительницу в измене и избил женщину. Наутро они помирились. А спустя пару дней женщина пожаловалась на ухудшение самочувствия и обратилась за медицинской помощью, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Злоумышленник не работает, имеет три погашенные судимости. Несколько лет назад он привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабёж и угрозу убийством.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
Ревнивый улан-удэнец сломал рёбра сожительнице
Общество, Фото:
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