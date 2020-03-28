Ревнивый улан-удэнец сломал рёбра сожительнице

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пострадавшая женщина обратилась за помощью к медикам



Вечером 26 марта в больницу за медицинской помощью обратилась 40-летняя улан-удэнка. Врачи диагностировали у женщины перелом рёбер с двух сторон с повреждением ткани дыхательных органов. Выяснилось, что травмы женщине нанёс сожитель в ходе конфликта.



Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 45-летнего подозреваемого.



- Следователем установлено, что две семьи проживали вместе в частном доме в СНТ Советского района. 24 марта они распивали спиртные напитки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый заподозрил сожительницу в измене и избил женщину. Наутро они помирились. А спустя пару дней женщина пожаловалась на ухудшение самочувствия и обратилась за медицинской помощью, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Злоумышленник не работает, имеет три погашенные судимости. Несколько лет назад он привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабёж и угрозу убийством.



По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

