Родственники упустили из виду двухлетнего мальчика
Сегодня в 10:20 в дежурную часть отдела МВД России по Иволгинскому району Бурятии поступило сообщение от сотрудника продуктового магазина в селе Сотниково. Женщина сообщила, что местный житель привёл в торговую точку найденного на улице мальчика. Ребёнок был одет лишь в футболку и колготки.
Полицейские в ходе отработки жилого массива нашли родственников, которые разыскивали ребёнка на улице.
- Выяснилось, что родители оставили сына под присмотром родственников, которые упустили малыша из виду. Ребёнок вышел во двор частного дома, а затем, открыв калитку, отправился на прогулку по улице, где и был обнаружен прохожим, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Мальчику 2,5 года он осмотрен медиками и с ним всё в порядке. Семья благополучная.
- В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних районного отдела полиции по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - уточнили в ведомстве.
Полицейские призывают людей в период длительных выходных быть бдительными и не оставлять без внимания детей и пожилых.
В Бурятии малыш в футболке и колготках отправился на прогулку
Общество, Фото:
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