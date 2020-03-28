В Бурятии малыш в футболке и колготках отправился на прогулку

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Родственники упустили из виду двухлетнего мальчика



Сегодня в 10:20 в дежурную часть отдела МВД России по Иволгинскому району Бурятии поступило сообщение от сотрудника продуктового магазина в селе Сотниково. Женщина сообщила, что местный житель привёл в торговую точку найденного на улице мальчика. Ребёнок был одет лишь в футболку и колготки.



Полицейские в ходе отработки жилого массива нашли родственников, которые разыскивали ребёнка на улице.



- Выяснилось, что родители оставили сына под присмотром родственников, которые упустили малыша из виду. Ребёнок вышел во двор частного дома, а затем, открыв калитку, отправился на прогулку по улице, где и был обнаружен прохожим, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Мальчику 2,5 года он осмотрен медиками и с ним всё в порядке. Семья благополучная.



- В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних районного отдела полиции по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - уточнили в ведомстве.



Полицейские призывают людей в период длительных выходных быть бдительными и не оставлять без внимания детей и пожилых.



