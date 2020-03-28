Неравнодушные жители Бурятии помогают пенсионерам во время карантина

Активисты ОНФ совместно с волонтёрами организовали помощь пожилым людям в период карантина



В Бурятии организован волонтёрский штаб помощи маломобильным и пожилым людям на базе регионального отделения Общероссийского народного фронта в республике. В него вошли волонтёры-медики, республиканский ресурсный центр добровольчества «ДоброДом», российский союз молодёжи, молодежная палата Улан-Удэ, ассоциация юристов России, религиозные объединения и другие общественные организации, а также представители профильных ведомств. Кроме этого к работе штаба подключились активисты ОНФ и неравнодушные люди.



Помимо помощи в решении бытовых вопросов – доставка продуктов, лекарств, в том числе льготных лекарственных препаратов, людям может быть оказана юридическая и консультационная помощь.



Направить заявку можно на телефон федеральной горячей линии: ‎‎8 (800)-200-34-11 или зарегистрировать обращение в приложении «ОНФ. Помощь».



- Наши волонтёры проходят обучение и инструктаж, в том числе по технике безопасности, получают средства защиты. Все контакты с заявителями мы минимизируем – в квартиру не заходим, все передаем на площадке, - отметила региональный координатор общественного движения «Волонтёры-медики» Анастасия Алексеева. - Чтобы избежать возможных случаев мошенничества, граждане могут попросить у волонтёра удостоверение. Заявки мы стараемся оперативно отрабатывать, сейчас их становится больше, но мы постараемся помочь всем.



Волонтёрский штаб начал свою работу 23 марта, за эти дни поступило 34 заявки, все 34 отработаны. Так, 27 марта волонтёры развозили льготные лекарства для жителей, прикреплённых к поликлинике №2.



- Для населения страдающего хроническими заболеваниями и тем, кому старше 65 лет, с учётом выданных рекомендаций по ограничению их нахождения в общественных местах и передвижению в общественном транспорте, особенно важна помощь волонтёров, чтобы получить жизненно необходимые лекарственные препараты на дому, - считает член регионального штаба ОНФ Бурятии Виктория Колмакова. - Эта акция взаимопомощи, снижает угрозу для здоровья старшего поколения и мобилизирует молодёжь с активной жизненной позицией. Для первичного звена это очень большая поддержка, в существующей нагрузке на медиков как по наблюдению за лицами, прибывшими из-за рубежа и находящимися на изоляции, так и в работе с контактными в очагах. Помочь пенсионерам способен каждый неравнодушный, и очень радует, что молодые чуткие сердца пришли на помощь именно сейчас, когда всем надо объединиться и справиться с трудностями.



В пресс-службе регионального отделения ОНФ сообщили, что продолжается поиск волонтёров для помощи пожилым в период карантина. Помощь уже оказывают КВНщики. Волонтёром можно стать, позвонив по телефонам 89024566726 или 8-800-200-34-11.











