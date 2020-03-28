Попасть на приём можно будет по предварительной записи
Управление Росгвардии по Бурятии информирует, что из-за коронавируса ограничен приём граждан и представителей юридических лиц в подразделениях лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны.
До 1 мая 2020 года приостановлено проведение назначенных плановых проверок в сфере контроля в области частной охранной деятельности.
Заявления о получении государственных услуг в сферах оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности можно направить в электронной форме посредством сервисов Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
- В случаях отсутствия возможности подачи заявлений в электронном виде, посещение подразделений лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны осуществляется при необходимости регламентного продления разрешительных документов или заключения договоров на охрану имущества с предварительной записью на приём посредством контактных телефонов или через интернет-портал государственных услуг, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Контактные телефоны:
- Центр лицензионно-разрешительной работы - 8(3012) 43-02-05, 43-02-18, 43-01-09;
- Управление вневедомственной охраны - 8(3012) 43-49-00, 43-79-00.
Росгвардия Бурятии ограничила приём граждан
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