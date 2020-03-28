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Перечень заболеваний, рекомендованных к соблюдению режима самоизоляции

Перечень заболеваний, рекомендованных к соблюдению режима самоизоляции
Общество,  Фото:pixabay.com
Список опубликован в указе главы Бурятии

В указе главы Бурятии Алексея Цыденова опубликован перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции. Представляем этот список полностью.

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней – 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10. 

2. Болезни органов дыхания из числа: 2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.
 
3. Болезнь системы кровообращения – легочное сердце и нарушения легочного кровотечения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I-27.2, I-27.8, I27.9. 

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94. 

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 – N18.5. 

6. Новообразования из числа 2 :
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C000-C80, C97.
6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81-C96, D46.

Также режим самоизоляции рекомендовано соблюдать людям старше 65 лет с 29 марта по 14 апреля.

Как сообщал «Байкал-Daily», этим указом усилены меры по защите населения в связи с распространением коронавируса. На сегодня в республике зарегистрировано 8 больных коронавирусом. Среди них тяжело больных нет. Также усилена диспетчерская служба по приему обращений от населения. 

Также в указе опубликован перечень непродовольственных товаров первой необходимости:
1. Санитарно-гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щётка зубная.
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки.
11. Стиральный порошок.
12. Подгузники детские.
13. Спички.
14. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей детский.
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.
          
По вопросам коронавирусной инфекции можно обратиться на горячую линию 37-95-32 или номер 112 (круглосуточно)

По вопросам профилактики коронавируса можно обращаться по телефонам 8 (3012) 41-24-44, 33-27-50 (с 8:30 до 17:30)

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