Перечень заболеваний, рекомендованных к соблюдению режима самоизоляции



6. Новообразования из числа 2 :

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C000-C80, C97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81-C96, D46.



Также режим самоизоляции рекомендовано соблюдать



Как сообщал «Байкал-Daily», этим указом усилены меры по защите населения в связи с распространением коронавируса. На сегодня в республике зарегистрировано 8 больных коронавирусом. Среди них тяжело больных нет. Также усилена диспетчерская служба по приему обращений от населения. Также режим самоизоляции рекомендовано соблюдать людям старше 65 лет с 29 марта по 14 апреля.Как сообщал «Байкал-Daily», этим указом усилены меры по защите населения в связи с распространением коронавируса. На сегодня в республике зарегистрировано 8 больных коронавирусом. Среди них тяжело больных нет. Также усилена диспетчерская служба по приему обращений от населения.







По вопросам коронавирусной инфекции можно обратиться на горячую линию 37-95-32 или номер 112 (круглосуточно)



По вопросам профилактики коронавируса можно обращаться по телефонам 8 (3012) 41-24-44, 33-27-50 (с 8:30 до 17:30)





5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 – N18.5.Также в указе опубликован перечень непродовольственных товаров первой необходимости:1. Санитарно-гигиеническая маска.2. Антисептик для рук.3. Салфетки влажные.4. Салфетки сухие.5. Мыло туалетное.6. Мыло хозяйственное.7. Паста зубная.8. Щётка зубная.9. Бумага туалетная.10. Гигиенические прокладки.11. Стиральный порошок.12. Подгузники детские.13. Спички.14. Свечи.15. Пеленка для новорожденного.16. Шампунь детский.17. Крем от опрелостей детский.18. Бутылочка для кормления.19. Соска-пустышка.20. Бензин автомобильный.21. Дизельное топливо.