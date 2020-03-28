Новое расписание экзаменов будет известно позже
Срок начала основного периода ЕГЭ-2020 перенесён на 8 июня, ОГЭ-2020 – на 9 июня. Такие решения готовятся минпросвещения России и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой и объявлением нерабочими дней с 30 марта по 3 апреля.
Основной период ЕГЭ 2020 года должен был пройти с 25 мая по 29 июня, сдавать экзамен планируют около 797 тысяч человек. Проведение основного периода ОГЭ 2020 года планировалось с 22 мая по 30 июня, на участие в экзаменах зарегистрировалось более 1,4 миллиона девятиклассников.
Уже готовятся проекты приказов минпросвещения и Рособрнадзора о переносе сроков проведения ЕГЭ, ОГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2020 году.
- Проект нового расписания экзаменов будет в ближайшие дни направлен в региональные органы управления образованием вместе с разъяснениями по организации работы в связи с переносом сроков государственной итоговой аттестации, - сообщили в пресс-службе министерства образования и науки
Бурятии.
В России из-за коронавируса перенесли ЕГЭ на 8 июня
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