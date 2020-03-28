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В Улан-Удэ немного потеплело

В Улан-Удэ немного потеплело
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 марта по республике по северной половине республики местами небольшой снег

Ветер западный 5-10, местами до 14 м/с. Температура ночью 6-11, местами 16-21 мороза, днём 3-8, по югу до 13 тепла, по северу от 3 мороза до 2 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью слабый, днём западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-10 мороза, днём 7-9 тепла.
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Помимо этого, можно обратиться в центр обработки вызовов по единому номеру 112

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