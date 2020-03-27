Изменения в графике движения введены временно
Автобусы «Городские маршруты» следующую неделю будут ходить по воскресному расписанию.
- Пассажиры больших автобусов муниципального предприятия, как правило, постоянные и знают расписание на зубок, - уточнили в МУП «Городские маршруты».
Но на всякий случай в организации оставили телефон диспетчера: 44-72-10.
Как сообщал «Байкал-Daily», следующая неделя президентом страны объявлена нерабочей. Такие меры приняты в связи со сложной эпидситуацией.
«Городские маршруты» будут ходить по воскресному расписанию
Общество, Фото:
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