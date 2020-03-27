Юных артистов Бурятии приглашают на фестиваль «Табуретка»

Финал конкурса состоится осенью в Санкт-Петербурге



В Бурятии юных артистов приглашают принять участие в международном детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка». К участию приглашаются детские и юношеские театральные коллективы любого направления (музыкальные, драматические, кукольные и т.д.). Возраст участников коллектива – до 18 лет включительно.



По словам организаторов, всероссийский театрально-поэтический фестиваль «Табуретка» - это праздник, на котором дети могут запросто показать свои театральные постановки известным российским режиссерам и актёрам. Финалисты получат возможность сыграть свои спектакли в Санкт-Петербурге для широкой аудитории на главных театральных площадках города.



Проживание участников во время проведения финала в Санкт-Петербурге и частично питание обеспечивают организаторы. Все участники театрального финала Фестиваля «Табуретка» награждаются дипломами и призами.



Заявки принимаются с 1 марта по 1 июля. Представитель творческого коллектива должен заполнить заявку на сайте фестиваля https://taburetkafest.ru/zayavka-festival, указав в ней ссылку на видеозапись спектакля, размещённую на сайте www.youtube.com. Видеозапись должна быть снята общим планом длительностью не более 15 минут.



Отборочный этап проводится с 1 июня по 5 августа.



Видеозаписи спектаклей оценивает жюри, состоящее из известных театральных деятелей России. Зрительские оценки также будут учитываться при подведении итогов фестиваля.



Зрительское голосование проводится с 1 марта по 31 июля. По итогам выбирается один финалист, набравший наибольшее количество голосов.



Девять финалистов определяет жюри на основе средней оценки.



По итогам второго этапа составляется список финалистов конкурса.



Финал фестиваля состоится осенью в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.





