Злоумышленница стащила из шубы гостьи телефон и деньги
Днём 25 марта в дежурную часть отдела МВД России по Тарбагатайскому району Бурятии обратилась 60-летняя жительница села Пестерёво. Женщина рассказала полицейским, что в середине февраля знакомая украла у неё сотовый телефон и деньги. Ущерб составил более шести тысяч рублей.
Следователем установлено, что 15 февраля пенсионерка распивала спиртное в гостях у своей знакомой. Во время застолья 33-летняя ранее неоднократно судимая за кражи злоумышленница незаметно стащила из шубы гостьи сотовый телефон и деньги.
Обнаружив пропажу, пенсионерка неоднократно обращалась к знакомой с просьбой вернуть украденное. Получив очередной отказ, она обратилась в полицию.
Сотрудниками уголовного розыска злоумышленница задержана. Украденные деньги она потратила на покупку спиртного, сотовый телефон изъят и возвращён владелице.
За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Жительница Бурятии обокрала пожилую знакомую во время застолья
Общество, Фото:
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