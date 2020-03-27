Жительница Бурятии обокрала пожилую знакомую во время застолья

Злоумышленница стащила из шубы гостьи телефон и деньги



Днём 25 марта в дежурную часть отдела МВД России по Тарбагатайскому району Бурятии обратилась 60-летняя жительница села Пестерёво. Женщина рассказала полицейским, что в середине февраля знакомая украла у неё сотовый телефон и деньги. Ущерб составил более шести тысяч рублей.



Следователем установлено, что 15 февраля пенсионерка распивала спиртное в гостях у своей знакомой. Во время застолья 33-летняя ранее неоднократно судимая за кражи злоумышленница незаметно стащила из шубы гостьи сотовый телефон и деньги.



Обнаружив пропажу, пенсионерка неоднократно обращалась к знакомой с просьбой вернуть украденное. Получив очередной отказ, она обратилась в полицию.



Сотрудниками уголовного розыска злоумышленница задержана. Украденные деньги она потратила на покупку спиртного, сотовый телефон изъят и возвращён владелице.



За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

