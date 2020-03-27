В Бурятии стартует конкурс улигершинов «Угайм эрдэни»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Заявки принимаются до 20 апреля



В Бурятии идёт приём заявок на республиканский видео-конкурс улигершинов и исполнителей одической поэзии «Угайм эрдэни» («Драгоценность моих предков»). Мероприятие проводится в преддверии всебурятского фестиваля «Алтаргана».



В состязании принимают участие индивидуальные исполнители – улигершины и исполнители одической поэзии бурят (магтаал, соло, бара) в двух возрастных группах: от 10 до 18 лет и от 19 лет и старше. К участию в конкурсе не допускаются лица, окончившие музыкальные отделения учебных заведений высшего и среднего профессионального образования по специальности «вокал», и лица, работающие в профессиональных музыкальных коллективах. Разрешается участие лауреатов прошлых фестивалей в других возрастных группах.



Конкурс проводится в один тур. Каждый конкурсант представляет один улигер и одно произведение одической поэзии. Улигеры можно исполнять под собственное инструментальное сопровождение на народном инструменте. Использование фонограмм не допускается.



Для участия в конкурсе в срок до 20 апреля необходимо направить видеозапись выступления на электронный адрес оргкомитета: kddrcnt@mail.ru .



По результатам смотра-конкурса три лучших участника награждаются дипломами лауреата и призами. Остальные участники награждаются дипломами за участие и благодарственными письмами.



В наши дни редко встречаются мастера, искусно владеющие и увлечённые этим древним жанром. Среди самых известных старейшин – это Иван Дабаев (родом из с. Хурамша Иволгинского района), участник фольклорного ансамбля «Магтаал»; Бадма Габанов – выходец из Окинского района, известный исполнитель бурятских народных песен. В декабре 2019 года Бадма Сыренович был удостоен премии правительства Российской Федерации «Душа России» в номинации «Традиционная народная культура». Среди молодых исполнителей известны: Алексей Цырендылыков – моринхуурист, неоднократный лауреат всебурятского фестиваля «Алтаргана»; Виктор Жалсанов – актёр, знаток и исполнитель старинных песен, древних сказаний бурятского народа.



В 2018 году юный талант из горной Оки – Гуржап Баторов завоевал звание лауреата конкурса улигершинов на XIII международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана 2018» в Иркутской области. Талант земляка Гуржапа заметила и помогла раскрыть Нина Токуренова.



Отметим также, что народному героическому эпосу «Гэсэр» в этом году исполняется 1025 лет. В прошлом году в рамках проведения юбилейных мероприятий, посвящённых празднованию юбилеям бурятских сказителей – 170-летию со дня рождения Маншууда Эмегеева, 140-летию со дня рождения Майсана Алсыева, 110-летию со дня рождения Рыгзэна Эрдынеева в национальном музее РБ прошёл круглый стол «Эпос Гэсэр. Проблемы популяризации эпического наследия бурят». На родине Рыгзена Эрдынеева в Еравнинском районе были проведены юбилейные мероприятия: конференция, конкурс улигершинов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

