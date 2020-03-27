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В Бурятии лучших театральных деятелей назвали виртуально

В Бурятии лучших театральных деятелей назвали виртуально
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Председатель Союза театральных деятелей Бурятии записал видеообращение

27 марта отмечается международный день театра. Ежегодно в этот день все творческие коллективы города собирались в одном из театров и поздравляли друг друга с профессиональным праздником. Союз театральных деятелей Бурятии традиционно проводил церемонию награждения лучших театральных сотрудников. Награды вручаются режиссёрам, актёрам, служителям театра и труженикам закулисья, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

В этом году празднование Дня театра отменено в связи с распространением коронавирусной инфекцией и запретом на проведение массовых мероприятий. Председатель Союза театральных деятелей Бурятии, заслуженный артист России Дмитрий Панков записал видеообращение, в котором объявил победителей этого года.



В номинации «Лучшая мужская роль» победил актер Молодёжного художественного театра Улан-Удэ Константин Осодоев за роли Александра Вампилова, Зилова в спектакле «Ваш Вампилов».

Одержали победу в номинациях: 

- «Лучшая женская роль» – актриса Бурятского театра драмы, заслуженная артистка Бурятии Жажан Динганорбоева за роль Агуу Гоохон в спектакле «Аламжи» по бурятскому эпосу «Аламжи Мэргэн и его сестра Агуу Гоохон»;

- «Лучшая оперная партия» – солист оперы Бурятского театра оперы и балета Александр Хандажапов за партию «Риголетто» в спектакле «Риголетто» Дж. Верди;

- «Лучшая женская балетная партия» – солистка балета Бурятского театра оперы и балета Анастасия Цыбенова за партию «Дева. Лебедь» в спектакле «Бурятские сказки и легенды»;

- «Лучшая мужская балетная партия» – солист балета Бурятского театра оперы и балета Михаил Овчаров за партию «Вайю» в спектакле «Талисман» Р. Дриго;

- «Лучшая женская роль второго плана» – солистка оперы Бурятского театра оперы и балета Лариса Соковикова за партию «Розовая фея» в спектакле «Волшебник Изумрудного города»;

- «Лучшая мужская роль второго плана» – актёр Бурятского театра драмы, народный артист Бурятии Биликто Дамбаев за роль Шамана Валеры в спектакле «Тугшан» по пьесе С.Жамбалова «Знаменосец»;

- «Лучшая режиссёрская работа» – Сергей Левицкий за спектакль Русского драматического театра «Наводнение» на основе рассказа Е.Замятина;

- «Лучшая работа художника» – Сэсэг Дондокова за спектакль «Эльфы и Тролли и Волшебный шар» в Бурятском республиканском театре кукол «Ульгэр»;

- «Служитель театра» – начальник отдела продаж Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр» Зинаида Улаханова.

- «За честь и достоинство» – художественный руководитель Молодёжного художественного театра, заслуженный деятель искусств России Анатолий Баскаков. 
театр минкультуры РБ
 
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